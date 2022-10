Filme ‘Peaky Blinders’ deve chegar aos cinemas em meados de 2024

Série conta a história de uma família criminosa, chamada Shelby, e de seu líder, Tommy Shelby

Reprodução/BBC Peaky Blinders retrata as violantes ruas de Birmingham nos anos de 1920



O criador da série Peaky Blinders, Steven Knight, afirmou que o filme deve estrear nos cinemas em meados de 2024. “Tenho que entregar o roteiro… para começarmos a produção durante a primavera”, disse em entrevista ao Radio Times, se referindo ao período entre março e junho. “Deve chegar aos cinemas na primavera de 2024”, completou. A série, que retrata as violantes ruas de Birmingham nos anos de 1920, conta a história de uma família criminosa, chamada Shelby, e de seu líder, Tommy Shelby (Cillian Murphy), que de gângster se tornou um homem de negócios e membro do parlamento. Outro personagem principal de Peaky Blinders é o irmão de Tommy, Arthur Shelby, interpretado por Paul Anderson. A produção, da Netflix, chegou ao fim há seis meses e a série conta com seis temporadas. As gravações do filme devem ocorrer no próximo ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo.