Flay aparece com rosto cheio de espinhas e dispara contra chip da beleza: ‘Destruiu a minha pele’

Artista ressaltou que nunca teve acnes no rosto e alegou que os problemas dermatológicos foram causados pelo item hormonal

Reprodução/Globo Flayslane participou da vigésima edição do Big Brother Brasil



A cantora Flayslane, antiga participante do Big Brother Brasil 20, utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 17, para desabafar sobre os efeitos colaterais causados pela implantação do ‘chip da beleza’ – um item hormonal que tem como finalidade auxiliar em objetivos de melhora estética. “Muita espinha? Destruiu minha pele. Agora não tem mais espinhas, estão só algumas manchinhas e estou tratando essa porr*. Agora o efeito do chip acabou, graças a Deus. Nunca tive espinhas no rosto na minha vida inteira, nunca! Tive nas costas durante a puberdade. No rosto, nunca”, alegou a artista. Em dezembro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a veiculação de propagandas do ‘chip da beleza’ em decorrência de uma substância chamada de gestrinona. “Em outras palavras, não é possível alegar que esses produtos são eficazes e seguros, o que representa um risco à saúde pública”.