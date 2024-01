Foliões que vão curtir o Carnaval no Rio de Janeiro terão surpresa – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

carnaval



Os foliões que vão curtir o Carnaval no Rio de Janeiro irão se deparar com uma novidade: distribuição gratuita de água. A medida, que já entrou em vigor e pode ser vista em alguns dos megablocos que circulam pela cidade. A água será disponibilizada pelo Cedae, Companhia Estadual de Água e Esgotos do Rio de Janeiro, empresa responsável pela captação e tratamento de água do Rio.

Sirenes soam em Tel Aviv

Sirenes de alerta soaram nesta segunda-feira, em Tel Aviv e no centro de Israel após o lançamento de foguetes a partir da Faixa de Gaza. O braço armado do Hamas reivindicou os disparos em resposta aos “massacres de civis” em Gaza.

Regina Casé conta sobre lesão na córnea

A atriz Regina Casé contou em suas redes sociais que teve uma lesão na córnea no final do ano de 2023 devido a uma cola de cílios. Ela relatou que ficou dois dias sem enxergar e que quando foi ao oftalmologista ele disse que o olho dela estava parecendo as crateras da lua.

Vídeo mostra grupo que invadiu loja em SP

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma loja de câmeras de segurança sendo invadida e saqueada na região central de São Paulo. O caso aconteceu no sábado na rua Santa Ifigênia. Imagens mostram um grupo de pessoas da região da cracolândia invadindo a loja da rede “Portal das Câmeras”.