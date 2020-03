Fotos: Jake, filho de Pyong Lee, faz ensaio newborn

Reprodução Jake comemorou 20 dias de vida



Sammy Lee, esposa do participante do Big Brother Brasil 2020 Pyong Lee, publicou fotos do filho Jake em um ensaio newborn. As imagens foram feitas em comemoração aos 20 dias de vida da criança, que nasceu em 16 de fevereiro.

Além de publicar nos stories do seu perfil pessoal, Sammy também postou no perfil de Jake, que já tem mais de 900 mil seguidores.

Pyong está no confinado no reality e ainda não teve oportunidade de conhecer o filho ao vivo. Ele chorou ao receber um porta-retrato da produção do BBB com uma foto de Sammy e Jake.

