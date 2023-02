Galo gigante é montado no centro do Recife para o início do Carnaval

Alegoria é o principal símbolo do bloco Galo da Madrugada e um dos mais representativos da festa pernambucana de Momo

Reprodução/Twitter/@carnavalempe Galo gigante é montado no centro do Recife para início do Carnaval na cidade, com o bloco Galo da Madrugada, no próximo sábado, 18



A tradicional estátua do galo gigante é montada no centro do Recife, em preparativos finais para o bloco Galo da Madrugada, que ocorre no próximo sábado, 18. Apesar de representar diretamente a agremiação, a alegoria, que começou a ser armada nesta quarta-feira, 15, com ampla estrutura técnica da prefeitura da cidade, é um dos principais símbolos do Carnaval da capital pernambucana. Apontado como o maior do bloco carnavalesco do mundo pelo Livro dos Recordes dese 1995, o Galo fará seu 44º desfile em 2023, após ter ficado sem ir às ruas nos últimos dois anos por causa da pandemia da Covid-19. Entre os artistas que vão se apresentar neste ano estão Juliette, Pabllo Vittar, Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Maria Gadú, Luiza Possi. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, tem presença confirmada no camarote oficial do evento.

“Para o Galo, é algo de uma importância sem tamanho esse retorno, pode voltar a ter contato com o folião e a levar alegria para o público, através do nosso desfile de fantasias, de alegorias, dos trios, dos artistas, de toda essa festa que levamos às ruas. Isso é a essência, a razão de ser do Galo da Madrugada, é uma questão até vital”, afirma Rômulo Meneses, presidente e um dos fundadores da agremiação, criada em 23 de janeiro de 1978, com o intuito, justamente, de trazer de volta às ruas da capital pernambucana o carnaval de rua, em declínio naquela época.