Gil do Vigor, Daniela Mercury, Gilberto Gil e outros artistas vão ao casamento de Lula; veja fotos

Ex-presidente se casou com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, nesta quarta-feira, em São Paulo

Reprodução/Instagram/@danielamercury Daniela Mercury e a esposa, Malu Verçosa



A festa de casamento do ex-presidente Lula (PT) e da socióloga Rosângela Silva, a Janja, acontece nesta quarta-feira, 18, no espaço Bisutti, na Vila Olímpia, em São Paulo. A lista do evento tem nomes de artistas, políticos e celebridades. O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, e o humorista Paulo Vieira são alguns dos convidados. Também marcaram presença a cantora Daniela Mercury e a esposa, Malu Versoça, Gilberto Gil, Bela Gil, Duda Beat e Teresa Cristina. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, foram a festa, além do candidato a vice na chapa de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB). “Prontíssimos para o casamento do futuro Presidente e da futura Primeira-Dama do Brasil”, escreveu a esposa de Freixo, a cineasta Antonia Pellegrino, nas redes sociais. Antes da cerimônia, Janja se declarou ao petista nas redes sociais. “Ninguém mais feliz que eu e você. Hoje é dia de celebrar o nosso amor. Que o vento venha nos abençoar e carregar todo mal para longe de nós.” Veja fotos dos convidados abaixo: