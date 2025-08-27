Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Gil do Vigor e Diego Hypólito são vistos de mãos dadas

Gil do Vigor e Diego Hypólito são vistos de mãos dadas

Apesar da aparição que gerou especulações, Gil afirma que relação entre eles se limita à amizade

  • Por Jovem Pan
  • 27/08/2025 14h35
Gil do Vigor, de 34 anos, e Diego Hypólito, de 39, foram flagrados juntos, de mãos dadas, durante a apresentação da peça “Wicked”, que conta com a participação de Gloria Groove, no Teatro Renault, em São Paulo. Apesar da aparição que gerou especulações, Gil afirmou que a relação entre eles se limita à amizade.

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, ele comentou: “Eu segurei a mão dele porque gosto de estar assim. Tenho um carinho muito grande por ele. Por enquanto, é apenas amizade… ainda”. Gil também falou sobre a proximidade que tiveram durante o espetáculo, onde ficaram agarrados, mas não houve troca de beijos. “Ele é muito bonitinho”, acrescentou o ex-BBB, deixando no ar a possibilidade de algo mais no futuro.

“Se daqui pra frente vamos dar um beijinho? Não sei. Gosto de ficar agarrado com ele. A gente assistiu ao filme todo agarradinho, mas não beijou e nem nada. Ele é muito bonitinho”, finalizou Gil.

