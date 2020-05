Gizelly Bicalho: do BBB 20 a um dos nomes mais fortes do Twitter

Batizados de ‘Furacões’, os fãs de Gizelly Bicalho fazem barulho na internet ao subir tags frequentes para a ex-BBB e encabeçar projetos sociais

Quem estava navegando pelo Twitter na madrugada desta segunda-feira (18) pode ter levado um baita susto ao se deparar com a tag “FURACÃO NO BRASIL” no topo dos trending topics nacional. Acontece que esse furacão, que faz um barulho e tanto na internet, conquistou o coração de muita gente e tem até nome: Gizelly Bicalho.

A advogada pode não ter deixado a casa do BBB 20 com o prêmio de R$ 1,5 milhão no bolso, mas ganhou uma legião de fãs fiéis e super engajados, que fazem com que seu nome esteja frequentemente entre os assuntos mais comentados da rede social.

E todo esse poder pode ser medido em números! Depois de pouco mais de 1 mês desde sua eliminação do programa, Gizelly acumula mais de 600 mil seguidores no Twitter e se aproxima da incrível marca de 4,5 milhões de fãs no Instagram. Mas por que esse furacão é tão forte assim?

Segundo Laisa Silva, uma das milhares de fãs fervorosas na internet, Gizelly chamou a atenção dentro do Big Brother Brasil por conta de sua postura verdadeira, lealdade com as meninas da casa e as bandeiras que fez questão de defender ao longo de toda sua jornada no reality, como a luta pelos direitos humanos. “Se as pessoas se permitissem conhecer Gizelly Bicalho, iriam conhecer um ser humano admirável”, disse.

Veja o relato de alguns outros fãs sobre como foram conquistados por esse furacão:

Além de linda ela é um ser de espírito livre, é espontânea, fala na hora oq realmente sente e se mágoa alguém sabe chegar e pedir desculpas, é o ser mais engraçado e atrapalhado de forma tão fofa, é tão inteligente, tem uma profissão linda e a ama de forma inspiradora + — Cici🌪️🦒🏳️‍🌈 (@ApenasCici) May 18, 2020

Gizelly e mais que um rostinho bonito, essa mulher e super necessaria e todos tem q conhecer um pouquinho dessa louucaaa, ela e leal,engraçada,inteligente ela é ela msm n precisa d mascara nem nada, sou fa pq me indentifico e acima de tudo admiro demais a mulher q ela e pic.twitter.com/3keB8V0Z09 — Lydia🌪❤ (@AlterEgoo22) May 18, 2020

Sou fã da Gi pq ela me inspira, me faz acreditar que um dia irei superar a depressão igual ela superou.

Sou fã dela pq na minha pior fase eu a conheci! tirou gargalhadas de mim, me distraiu do meu mundo cinza e dos meus pensamentos em tirar minha própria vida!

Ela é preciosa dms! — Isabela mas não bela🌪️ (@thithella) May 18, 2020

Quando ainda estava dentro da casa, Gizelly Bicalho contou às participantes sobre um caso de violência doméstica que precisou se envolver e prestar serviços gratuitamente para defender uma mulher. Veja:

Projeto Furacões Solidários

Quem pensa que ser fã de Gizelly Bicalho é só levantar tag no Twitter para chamar a atenção da advogada está MUITO enganado. Os fãs, assim como a própria Gi, tem se organizado e canalizando forças em projeto sociais para ajudar quem precisa.

Com o objetivo de tornar a pandemia de COVID-19 mais ‘suave’ para pessoas carentes, os fãs organizaram o projeto ‘Furacões Solidários’ – que levanta fundos para instituições e famílias afetadas pela quarentena e isolamento social. “Nós temos uma torcida tão forte, tão presente, tão dedicada e que se esforça tanto. Por que não aproveitar a força F5 para fazer o bem?”, explicou um dos líderes do projeto.

O processo todo é bem simples, mas valioso para quem precisa. Os fãs criam uma vakinha online e, depois de escolher a instituição (ou família) beneficiada, enviam uma quantia suficiente para acabar – por enquanto – com os problemas. Todo o processo de doação pode ser acompanhado pela tag ‘FURACÕES DOANDO’, também no Twitter.

O abrigo Moacyr Alves, de Manaus, foi a primeira instituição ajudada pelo grupo. Nas redes sociais, os responsáveis pelo projeto agradeceram a participação de todo mundo no movimento e compartilhou um agradecimento especial da instituição ajudada. Confira:

Ajudar os outros é uma ação muito honrosa e linda. E ver pessoas abrindo mão (mesmo que pouco) do seu dinheiro para contribuir na mudança de vida de muitas pessoas, ainda nos da esperança na humanidade. O Abrigo Moacyr Alves tem um recadinho pra vocês. pic.twitter.com/SnEQdV7mNR — Furacões Solidários🌪🧡 (@furacasolidario) May 18, 2020

Gizelly é uma fábrica de meme

Gizelly pode até não ter sido sua favorita no BBB 20, mas uma coisa é certa: a participante é engraçada e uma fábrica ambulante de memes. Durante o programa, a advogada arrancou risadas do público durante os castigos do monstro, bêbada nas festas, nas brigas e até nos momentos tristes.

Quem não lembra do famoso grito por PYONG LEEEEEEE depois que o hipnólogo deixou a casa em um paredão contra Babu Santana e Rafa Kalimann?

Saudades do BBB 20, né minha filha?