Gracyanne Barbosa foi coroada, neste sábado (2), rainha de bateria da União da Ilha do Governador, escola de samba da zona norte do Rio de Janeiro. A cerimônia marca o retorno da musa fitness ao posto que ocupou entre 2018 e 2020. A agremiação atualmente integra a Série Ouro, grupo de acesso do Carnaval carioca.

A coroação foi realizada na quadra da escola. Para o evento, Gracyanne usou um vestido com franjas e pedrarias em tons de vermelho e dourado. Em publicação nas redes sociais, ela celebrou a volta ao cargo: “A Ilha me recebe mais uma vez com amor e eu volto com verdade, entrega e respeito por tudo que essa coroa representa. A rainha voltou. E a BaterIlha segue viva em mim”.

Com longa trajetória no Carnaval, Gracyanne já foi rainha de bateria de outras escolas do Rio, como Salgueiro, Mangueira, Vila Isabel e Paraíso do Tuiuti. Em São Paulo, ocupou recentemente o posto de madrinha de bateria da Camisa Verde e Branco, do qual se afastou para participar do Big Brother Brasil 25.

Antes da coroação, Gracyanne recebeu cuidados da irmã, Giovanna Jacobina, que fez as unhas da ex-BBB para a ocasião. A União da Ilha se prepara para tentar o retorno ao Grupo Especial no desfile de 2026.