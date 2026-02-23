Grande reforço: Eva Green e Winona Ryder entram para 3ª temporada de Wandinha

Essa é a primeira grande participação de Ryder em um produto da Netflix após o fim de Stranger Things

Divulgação/Netflix Jenna Ortega como Wandinha, dirigida por Tim Burton



A terceira temporada de Wandinha (Wednesday, da Netflix), atualmente em produção na Irlanda, ganhou dois reforços de peso no elenco: Eva Green e Winona Ryder, nomes que prometem agitar ainda mais o universo gótico e cheio de mistérios de Nevermore Academy.

Eva Green: a nova Tia Ofélia Addams

Eva Green, reconhecida por papéis intensos em obras como Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children e Penny Dreadful, foi escalada pela Netflix para viver uma personagem fundamental na terceira temporada: Ophelia Frump, a irmã de Morticia Addams, interpretada por Catherine Zeta-Jones.

A chegada de Ophelia amplia a árvore genealógica da família Addams e traz novas perspectivas dramáticas para a série. Segundo acertos de bastidores, a personagem tem um passado misterioso e um temperamento que certamente vai mexer com as dinâmicas familiares, especialmente com a própria Morticia e com Wandinha (Jenna Ortega)

A escolha de Green não é por acaso: sua veia sombria e carismática já se destacou em papéis que misturam melancolia e intensidade, o que se encaixa perfeitamente no clima da série.

Winona Ryder: participação especial que promete

Do outro lado dessa atualização de elenco está Winona Ryder, estrela icônica de filmes dos anos 80 e 90 (Os Fantasmas se Divertem, Edward Mãos de Tesoura) e também lembrada por seu papel na série Stranger Things.

Ryder fará uma participação especial na terceira temporada de Wandinha, e a escalação é um verdadeiro encontro de gerações com a atriz Jenna Ortega e com o diretor Tim Burton.

Embora os detalhes sobre a personagem de Winona ainda não tenham sido revelados oficialmente, a produção confirma que ela aparecerá em vários episódios, o que sugere uma história com impacto na narrativa principal.

Essa é a primeira grande participação de Ryder em um produto da Netflix após o fim de Stranger Things, onde ela viveu a icônica Joyce Byers.

Tim Burton não escondeu o entusiasmo com a atriz no elenco, ressaltando que a presença dela “se encaixa perfeitamente no mundo gótico da série” e reforça a atmosfera peculiar que consagrou Wandinha.

WINONA RYDER EM WANDINHA. Sim, a atriz está se juntando a JENNA ORTEGA, CATHERINE ZETA-JONES, EVA GREEN e todo mundo que a gente ama para a 3ª temporada de Wandinha. As gravações já começaram! pic.twitter.com/BmfQ2sjJ6I — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) February 23, 2026

O que esperar dessa temporada?

• Expansão do universo Addams: com a chegada de Ophelia, uma nova camada de relações familiares será explorada.

• Reforço de elenco clássico: além de Ryder e Green, outros nomes conhecidos e novidades estreiam em Nevermore Academy.

• Reuniões marcantes: Winona e Jenna já trabalharam juntas em Beetlejuice Beetlejuice, e sua volta a um projeto burtoniano, mesmo que episódico, já é motivo de comemoração para os fãs.

Quando vai estrear?

Data oficial ainda não foi anunciada, mas a expectativa é que a terceira temporada chegue à Netflix em algum momento de 2027. Enquanto isso, as duas primeiras temporadas continuam disponíveis na plataforma para quem quiser revisitar (ou assistir pela primeira vez) a saga de Wandinha na Academia Nevermore.