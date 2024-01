Gravações da cinebiografia de Michael Jackson começam nesta segunda- Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

UKE FRAZZA / AFP Cinebiografia do rei do pop prevista para 2025



As gravações da cinebiografia de Michael Jackson se iniciam nesta segunda-feira, 22. O protagonista do longa será o sobrinho do rei do pop, Jaafar Jackson. O lançamento está programado para abril de 2025. “Michael” será dirigido por Antoine Fuqua, elaborado por Graham King, que também produziu “Bohemian Rhapsody”e escrito por John Logan, indicado ao Oscar três vezes.

PSOL vai quitar a dívida da campanha de Boulos

O PSOL anunciou que irá quitar a dívida de R$44,4 mil referente à campanha presidencial de Guilherme Boulos em 2018. O valor, que está inscrito na Dívida Ativa da União, é referente a impostos de contribuição previdenciária não pagos pelo CNPJ criado para a campanha do atual deputado federal. Caso a dívida não seja quitada, tanto o político quanto sua empresa podem ser alvo de um processo judicial.

Nova novela das nove

Estreia hoje a nova novela das nove da TV Globo. O remake de “Renascer”, sucesso na década 90, ganha uma nova versão após 30 anos. Criada por Benedito Ruy Barbosa, a nova versão será comandada pelo neto, Bruno Luperi.

Homem é esfaqueado em ensaio no Rio de Janeiro

Um homem de 35 anos foi esfaqueado na noite deste domingo durante o ensaio do bloco Orquestra Voadora. O episódio aconteceu na Avenida Beira Mar, no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Oito indivíduos foram presos na região sob suspeita de assaltar foliões que estavam presentes no ensaio.