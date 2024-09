Guia internacional elege quatro pizzarias de São Paulo com as melhores do mundo

Primeira pizzaria brasileira a aparecer é a Leggera Pizza Napoletana, que ocupa a 11ª posição

O guia internacional 50 Top Pizza recentemente publicou um ranking que destaca as 100 melhores pizzarias do mundo, levando em consideração a qualidade das pizzas, o atendimento e a recepção ao cliente. Entre as selecionadas, quatro estabelecimentos de São Paulo se destacam na lista. A pizzaria que ocupa a primeira posição é a Una Pizza Napoletana, localizada em Nova York. As italianas Vitagliano Pizzeria, de Nápoles, e I Masanielli Francesco Martucci, de Caserta, compartilham o segundo lugar. O terceiro lugar é ocupado pela The Pizza Bar on 38th, uma pizzaria japonesa situada em Tóquio.

No ranking, a primeira pizzaria brasileira a aparecer é a Leggera Pizza Napoletana, que ocupa a 11ª posição. Em seguida, estão a QT Pizza Bar, na 38ª colocação, A Pizza da Mooca, em 53º lugar, e a Unica Pizzeria, que ficou em 87º. A Leggera Pizza Napoletana é reconhecida por sua certificação da Associazione Verace Pizza Napoletana e oferece pizzas individuais preparadas com ingredientes importados da Itália, assadas em forno a lenha. Os endereços são R. Diana, 80, em Perdizes, e R. Cap. Pinto Ferreira, 248, no Jardim Paulista.

A QT Pizza Bar se destaca por suas pizzas napolitanas, que possuem massa fina e bordas crocantes, utilizando a técnica de fermentação “sourdough”. O local está situado na Al. Ministro Rocha Azevedo, 1.096, em Cerqueira César. A Pizza da Mooca, localizada em um bairro com forte influência italiana, oferece um ambiente descontraído e opções veganas. Seu endereço é R. da Mooca, 1.747, na Mooca. Por fim, a Unica Pizzeria é conhecida por suas pizzas com massa macia e ingredientes frescos, localizada na R. Gabriele D’Annunzio, 1.254, em Campo Belo.

Confira o ranking:

