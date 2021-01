Guitarrista de banda de heavy metal entra na lista de procurados do FBI após invasão ao Capitólio

Jon Schaffer, da banda Iced Earth, aparece na posição 25 entre os 40 procurados pelo departamento federal de investigação

Reprodução/Instagram/@jonschafferofficial O guitarrista Jon Schaffer fundou a banda de heavy metal Iced Earth em 1985



Fervoroso apoiador de Donald Trump, o guitarrista Jon Schaffer, 52 anos, da banda de heavy metal Iced Earth, entrou na lista de procurados pelo FBI após sua participação na invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, na última quarta-feira. Pelo menos 90 pessoas já foram presas após a manifestação pró-Trump, que terminou com cinco pessoas mortas — entre eles um policial e uma ex-militar que estava do lado dos revoltados — e adiou por algumas horas a certificação de Joe Biden como presidente do país. O músico é o 25º de uma lista com 40 suspeitos. “O FBI está buscando a ajuda do público para identificar aqueles que entraram ilegalmente no edifício do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro. Se você testemunhou ações violentas ilegais, entre em contato”, anunciou o departamento federal de investigação.

No dia da invasão, Schaffer deu uma entrevista ao jornal alemão “Die Welt” e tentou explicar por que resolveu ir a Washington. “Um grupo de bandidos e criminosos sequestrou este país há muito tempo. Agora eles estão dando um grande passo, e isso não vai acontecer”, disse. Ele também chamou os democratas de “escória da Terra”. O roqueiro pró-Trump, que fundou o Iced Earth em 1985, também toca na banda Demons & Wizards.