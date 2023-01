Guitarrista Jeff Beck, ícone do rock, morre aos 78 anos

O guitarrista britânico Jeff Beck, ícone do rock, morreu aos 78 anos nesta terça-feira, 10, após contrair uma meningite bacteriana. A informação foi confirmada em comunicado publicado nesta quarta-feira, 11, nas redes sociais do artista. “Em nome de sua família, é com profunda tristeza que comunicamos a notícia do falecimento de Jeff Beck. Depois de contrair repentinamente meningite bacteriana, ele faleceu pacificamente ontem. Sua família pede privacidade enquanto processa essa tremenda perda”, diz o comunicado. Jeff nasceu em Wallington, na região metropolitana de Londres. Ele iniciou a carreira como guitarrista de estúdio. Já em 1965 entrou para o grupo The Yardbirds, ao substituir Eric Clapton. Contudo, a passagem do lendário guitarrista pelo grupo durou apenas 18 meses. Na época, ele teve problemas de saúde e teve que se afastar das atividades. Na sequência Jeff fundou o The Jeff Beck Group. Ele ficou ainda mais conhecido após o lançamento do álbum “Blow by blow”, em 1975.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv

— Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023