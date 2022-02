Hadson Nery ataca Pyong Lee e alfineta produção do BBB em comentário na internet

Ex-participante do reality show acusou o hipnologo de ser beneficiado durante a edição do Big Brother Brasil 20

Reprodução/Globo - 24/01/2020 Hadson Nery utilizou as suas redes sociais para atacar Pyong Lee e alfinetar a produção do BBB



O ex-jogador de futebol, Hadson Nery, atacou o youtuber Pyong Lee em suas rede sociais nesta sexta-feira, 18. O ex-participante comentou sobre a possível luta entre o hipnologo e Felipe Prior e aproveitou para alfinetar a produção do Big Brother Brasil. “Você era para ter sido expulso, Pyong. A produção passou a mão na sua cabeça e o público aqui fora também. Falei, tô leve. Inteligente você é mesmo, tanto é que tá desafiando pra uma luta o Felipe e não eu. Mesmo assim, ainda acho que tu vai levar um pau do narigudo e eu estarei lá pra rir de você”, afirmou o futebolista. A fala de Hadson faz referência às acusações de assédio que Pyong sofreu durante a sua participação no reality que, segundo internautas, tentou beijar Marcela sem o seu consentimento e teria colocado a mão nas nádegas de Flayslane sem sua permissão.