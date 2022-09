Lançamento do terceiro filme da série está previsto para o dia 6 de setembro de 2024; anúncio foi nesta terça-feira, 27, em vídeo promocional divulgado por Ryan Reynolds no Twitter

Hugh Jackman voltará a interpretar Wolverine em “Deadpool 3“. O terceiro filme da série será lançado no dia 6 de setembro de 2024. O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 27, em vídeo promocional publicado por Ryan Reynolds, intérprete de Deadpool, em seu Twitter. Nele, o ator conta como vem se preparando para viver novamente o personagem da Marvel. No final, Hugh Jackman surge atrás do cenário e Reynolds questiona se o ator australiano gostaria de voltar a interpretar Wolverine. Jackman responde: “Sim, claro, Ryan”. A primeira aparição de Wolverine nas telonas ocorreu em 2000. Desde então, Jackman interpretou o personagem em oito filmes. O primeiro filme da série “Deadpool” foi lançado em 2016 e teve sequência em 2018. Temporariamente, o filme chegou a registrar a maior bilheteria mundial, sendo superado por Coringa, em 2019. Confira o vídeo abaixo: