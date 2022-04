Humorista debocha de doença de Jada Smith após o Oscar: ‘Coloca uma peruca’

Bill Maher comentou sobre o episódio envolvendo o apresentador Chris Rock e o marido de Jada, o ator Will Smith

Reprodução/Instagram/jadapinkettsmith Jada Pinkett fez um post após o polêmico tapa de Will Smith em Chris Rock



O humorista norte-americano, Bill Maher, comentou sobre o ocorrido na última cerimônia do Oscar, em que o apresentador Chris Rock recebeu um tapa do marido de Jada, o ator Will Smith. O comediante minimizou a alopecia, doença autoimune contraída por Jada em que causa a queda de cabelos. Segundo Maher, “se você ter uma alopecia como o seu grande problema médico de vida com a idade de Jada, você é alguém de sorte e deveria agradecer a Deus”. Isso porque, segundo o apresentador, não se trata de uma doença que coloca sua vida em risco e, para a maioria dos homens, não ter cabelos é algo comum a partir de certa idade. “É só colocar uma peruca, como todos no Oscar, caso isso te incomode tanto”, afirmou.