Internauta diz que Gizelly ‘merecia ser estuprada’ e ex-BBB reage: ‘Vou até a delegacia’

Gizelly Bicalho contou aos fãs que irá processar o autor das ofensas e usará o dinheiro da indenização para investir mais em projetos sociais

Gizelly Bicalho não está para brincadeira! Depois de ser alvo de violência virtual, na qual um internauta disse que a ex-BBB “merecia ser estuprada”, a advogada usou suas redes sociais para avisar que irá tomar todas as medidas cabíveis para punir o autor das ofensas. “Vou até a delegacia especializada em cybercrimes”, escreveu.

De acordo com os fãs, esse não é um caso isolado. Desde sua eliminação, Gizelly tem sido alvo de alguns comentários ofensivos, mas nada perto do caso atual. Para formalizar a denúncia, Gi pediu a ajuda dos seguidores para recolher o maior número de registros (prints) de ofensas direcionadas a ela nas redes sociais e, assim, fazer “um compilado” para abrir processos.

Bbs, enviem todos os prints para a @cadeiafuracao a delegacia vai enviar para a @Assessoria_F5 vamos fazer um compilado e depois vou até a delegacia especialidade em cybercrimes e tomar todas as providências cabíveis. — Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho) May 25, 2020

Segundo a própria Gizelly, seu objetivo ao abrir processos contra os agressores digitais será dar uma lição nos autores das mensagens e beneficiar a sociedade com o dinheiro da indenização que receberá desses processos. “O dinheiro que eu ganhar em dano moral vai ser revertido para meus projetos sociais”, disse.

Ótimo ! vai servir de lição pela punição criminal e quanto mais dinheiro maior o dano moral pra mim, ou melhor, pra sociedade! O dinheiro que eu ganhar em dano moral vai ser revertido para meus projetos sociais — Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho) May 25, 2020

Em sua conta no Instagram, Gizelly desabafou com os fãs e avisou que não medirá esforços para punir essas atitudes. “Se for necessário, eu vou fazer mil boletins de ocorrência”, disse. “É assustador. Isso foi a pior coisa que eu já vi em toda a minha vida’, completou.