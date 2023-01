Internet vai à loucura com beijo entre Fred e Larissa no ‘BBB 23’; veja reações dos internautas

Novo casal, que conta com a simpatia do público desde o início do reality, foi formado na madrugada deste sábado, 28, com a ajuda da cantora Marvvila

Reprodução/TV Globo Fred e Larissa se beijaram por volta das 6h deste sábado, no final da festa no 'BBB 23'



A espera acabou! Depois de muita torcida dos internautas, Fred Desimpedidos e Larissa finalmente se beijaram no “BBB 23”. A dupla ficou pela primeira vez na madrugada da sexta-feira, 27, para o sábado, 28, e deu início a um dos casais mais aguardados da edição do reality show. O influenciador e a professora de Educação Física se aproximaram logo no início do confinamento e geraram a torcida de diversos espectadores do Big Brother Brasil. Até mesmo a empresária Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, ex de Fred, aprovou o novo casal. “Larissa é gata, goxxxtosa, gente boa, dorme de pé preto e ainda usa A MINHA BASE! Que mulher!”, escreveu em um de seus perfis nas redes sociais. Por volta das 10h deste sábado, Larissa e Fred estavam nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. “EXCLUSIVO! O mundo comemora o beijo entre larissa e fred desimpedidos”, escreveu um usuário. “Simplesmente Fred Desimpedidos, senhoras e senhores. Mostrando que às vezes jogar na retranca e esperar para atacar no final funciona”, tuitou outro.

Os internautas também elogiaram a postura de Marvvila, apontada como cupido do novo casal. “Mana, ele está tão na sua”, disse a cantora a Larissa. A educadora física se esquivou e disse que os dois eram apenas amigos. Na sequência, a artista foi incentivar Fred. “Te acho totalmente diferente dos outros caras daqui. Tem nem como comparar. Se chegar ali e tiver uma conversa… Tenha um pouco mais de atitude, meu garoto”, aconselhou. “Eu estou suave”, rebateu o apresentador do canal Desimpedidos. Apesar disso, não demorou muito para os brothers se beijarem. Assista ao momento e confira alguma das reações abaixo:

🚨 EXCLUSIVO O mundo comemora o beijo entre larissa e fred desimpedidos #BBB23pic.twitter.com/AEBgUEgnTF — ʙᴀɴᴅɪᴅᴏ (@oibandido) January 28, 2023

O HOMEM, UMA MÁQUINA, UMA BESTA ENJAULADA! Que golaço do Fred Desimpedidos, recuou o time durante todo o tempo e no momento certo, partiu pro ataque. SIIIIIIIIIU #bbb23 pic.twitter.com/j3QIp3tsuI — Andrey Michael ⓟ (@AndreyMichael) January 28, 2023

simplesmente FRED DESIMPEDIDOS, senhoras e senhores mostrando que as vezes jogar na retranca e esperar p atacar no final funciona sim 🤣🫡 pic.twitter.com/y5pnVbvt6U — ʟᴜsᴄᴀ (@coeluxsca) January 28, 2023

Fred Desimpedidos e Larissa se beijaram. Definitivamente 100% da população brasileira: pic.twitter.com/n9Y0o8lXO3 — Botão Vermelho (@buttondoFodase) January 28, 2023