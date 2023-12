Ivete Sangalo celebra 30 anos de carreira com show no Maracanã

Espetáculo comemorativo terá participações especiais de Ludmilla e do guitarrista Andreas Kisser

MAX HAACK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ivete Sangalo celebra 30 anos de carreira com turnê especial



A cantora baiana Ivete Sangalo celebra três décadas de carreira neste ano. Com uma trajetória que inclui passagens pela Banda Eva e uma bem-sucedida carreira solo, a artista acumula uma série de sucessos que conquistaram o público em todo o país. As comemorações iniciam nesta quarta-feira, 20, com o primeiro de uma série de shows que se estenderão até 2024. Intitulado “Ivete 3.0”, o espetáculo de abertura acontece no icônico estádio do Maracanã, a partir de 21h. A apresentação contará com participações especiais de Ludmilla e do guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser, prometendo momentos únicos e emocionantes para os fãs da cantora.

A transmissão do show será realizada simultaneamente nos canais Globoplay, Multishow e TV Globo. Os admiradores de Ivete Sangalo poderão desfrutar de uma seleção de grandes sucessos, como “Festa”, “Sorte Grande (Poeira)”, “Na Base do Beijo” e a emocionante balada “Quando a Chuva Passar”. Além disso, o repertório inclui a mais recente parceria da baiana com Ludmilla, a música “Macetando”, presente no EP “Reivete-se”. A celebração dos 30 anos de carreira de Ivete Sangalo promete ser um marco na história da música brasileira, reafirmando o talento e a versatilidade dessa artista que conquistou o coração do público ao longo de sua trajetória. Os próximos shows prometem surpreender e encantar ainda mais os fãs, com novas participações especiais e momentos inesquecíveis.