Jão anuncia nova data da ‘Superturnê’ para 2025 – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Após o grande sucesso e esgotar os ingressos do Allianz Parque por duas noites seguidas neste final de semana, o cantor Jão anunciou uma nova data da “Superturnê” em São Paulo, dia 18 de janeiro de 2025. A venda de ingressos para o show do ano que vem já está disponível no site da Eventim.

Defesa de Carlos Victor de Carvalho pede que Justiça reconsidere prisão

A defesa do assessor político Carlos Victor de Carvalho apresentou à 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro novo pedido de reconsideração de sua prisão sob a alegação de que haveria erro material na investigação da Polícia Federal que apontou envolvimento do político e ativista nos atos do 8 de janeiro.

Simone Mendes fará sua 1° turnê internacional

A cantora Simone Mendes fará sua primeira turnê internacional solo. Iniciando no próximo mês, a cantora estreia em Londres, na Inglaterra, e se encerrarão, em Lisboa, Portugal. Desde que se separou da sua dupla Simaria, Simone não havia saído em turnê internacional com seus hits.

Biden declara preocupação após vitória de Trump em New Hampshire

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou preocupação com os resultados das primárias de New Hampshire, que indicam que ele terá o ex-presidente Donald Trump como seu adversário nas eleições em novembro. Biden destacou que “os riscos não poderiam ser maiores” com a presença de Trump no pleito.