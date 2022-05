Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen respondem rumores sobre namoro: ‘A gente se paquera’

Questionados se continuarão juntos após o fim da novela, a atriz respondeu: ‘Como belos parceiros e aprendizes, mas a gente não namora’

Reprodução/Jovem Pan News Jesuíta Barbosa e Alanis Guinle, astros de "Pantanal"



Os atores Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen negaram a existência de um namoro, apesar da especulação de fãs. Intérpretes de Jove e Juma na novela “Pantanal”, os artistas deram entrevista ao “Fantástico” neste domingo, 29, onde Jesuíta descreveu a relação dos dois. “A gente se ama e gosta, a gente se paquera o tempo todo”, disse. Guillen, por sua vez, complementou o parceiro. “Viramos parceiros, aprendizes, mas a gente não namora”, afirmou. As especulações de que um novo casal havia se formado ficaram ainda mais fortes após o último dia 20, quando a atriz comemorou seu aniversário de 24 anos no set de gravação e, durante momento descontraído, apareceu dando um selinho em Jesuíta. O ator, porém, não negou que esteja aproveitando o tempo ao lado de Alanis. “A gente está junto, criando leveza e se cuidando, o que eu acho o mais importante a se fazer”, pontuou. As estrelas de “Pantanal” vem o sucesso do casal com bons olhos. “Que legal que Jove e Juma está gerando uma catarse tão genuína em vocês”, comemorou Guillen.