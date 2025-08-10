João Silva homenageia Faustão no Dia dos Pais: ‘Celebrando ao lado dele’

João Silva, filho do famoso apresentador Faustão, fez sua estreia no Programa do João, exibido pelo SBT, neste domingo (10)

João Silva, filho do famoso apresentador Faustão, fez sua estreia no Programa do João, exibido pelo SBT, neste domingo (10). Durante o programa, ele fez uma homenagem a seu pai, Faustão, que estava assistindo ao programa. Ele expressou sua gratidão a todos que estão torcendo pela recuperação de Faustão e deixou claro o quanto admira e ama seu pai, reforçando a importância dessa figura em sua vida. “Aproveitando que este domingo é uma data tão especial e importante, eu quero agradecer de coração a cada um que torce pela repercussão do meu pai, por ter mandado tanta energia boa e muito carinho para toda a nossa família”, disse. “O meu mais sincero obrigado, do fundo do meu coração, e digo que eu sou muito grato por passar esta data celebrando ao lado dele”, acrescentou.

João estreou neste domingo seu programa e o primeiro quadro da atração, intitulado “Duelo de Gerações”, contou com a participação de dois times distintos. O time “Raiz”, formado por Sonia Abrão e Bola, enfrentou o time “Enzo”, que teve Gkay e Lucas Guimarães como integrantes. A competição foi acirrada, mas o time Enzo saiu vitorioso, marcando 70 pontos contra 40 do time adversário. Na sequência, o programa trouxe uma entrevista especial com o jogador Neymar. Durante a conversa, ele compartilhou detalhes sobre sua relação com seu pai e como tem lidado com a paternidade. Neymar destacou o apoio constante que recebeu do pai ao longo de sua carreira e como ele sempre esteve à frente da administração de suas finanças.

