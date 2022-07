Joelma destrata fã que ganhou sorteio e viajou 14 horas para conhecê-la

Cantora se recusou a atender o admirador e respondeu ao pedido de uma foto de forma ríspida: ‘Ou eu atendo, ou faço show, e aí?’

Um fã da cantora Joelma, que viajou 14 horas para conhecer artista, não teve a recepção que esperava. Segundo as informações divulgadas pelo portal “Em Off”, o rapaz, que não teve a identidade revelada, foi destratado pela cantora. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver o momento do ocorrido. “Joelma, eu viajei 14 horas, tira uma foto comigo”, pede o jovem. “Ou eu atendo, ou faço show, e aí?”, respondeu a cantora. O jovem, que mora em Goiás, ganhou o sorteio promovido pela casa de show em que Joelma se apresentou e tinha direito a uma foto com a artista em seu camarim. De acordo com o “Em Off”, a assessoria da cantora explicou que ela não atendeu fãs em seu camarim por ordens médicas, já que está se recuperando das sequelas causadas pela Covid-19.