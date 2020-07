Conhecido por ‘A Hora do Pesadelo’, John Saxon morre aos 83 anos

Mais recentemente, ele atuava em “Dinastia” da rede norte-americana The CW

O ator John Saxon morreu neste domingo, 25, aos 83 anos, em decorrência de uma pneumonia. A informação foi confirmada pela viúva, Gloria Saxon, ao site especializado em cinema The Hollywood Reporter. Ele ficou conhecido por interpretar o policial Donald Thompson no primeiro e terceiro filmes da franquia “A Hora do Pesadelo” (1986) e pelo longa “Operação Dragão” (1973). O seu papel de um criminoso mexicano inimigo de Marlon Brando no filme “Sangue em Sonora” (1966) lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro.

Ao longo de sua carreira, Saxon também atuou em “O Homem com a Lente Mortal”, “Um Tira da Pesada 3” e “God’s Ears”. Filho de imigrantes italianos nos Estados Unidos, Saxon nasceu em 5 de agosto de 1936 em Nova York. Mais recentemente, atuava em “Dinastia” da rede norte-americana The CW. Além da esposa Glória, Saxon deixa dois filhos, um neto e sua irmã, Dolores Saxon.