Jojo Todynho é a primeira participante confirmada de A Fazenda

Programa começa nesta terça-feira, 8; nas últimas duas semanas, celebridades realizaram os testes para a Covid-19 e cumpriram a quarentena de 14 dias

Reprodução Nas redes sociais, os fãs comemoraram a entrada de Jojo, que provavelmente será uma personagem que vai gerar polêmicas



Jojo Todynho é a primeira participante confirmada na 12ª edição de A Fazenda. A cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece com um chapéu de caubói na noite desta segunda-feira, 7. “Até que enfim”, disse a compositora. “Jojo em A Fazenda 12? Temos sim”, escreveu na publicação. Os outros participantes do reality, que inicia nesta terça-feira, 8, ainda não foram revelados. No entanto, alguns nomes já são dados como certos, como Biel, Carol Narizinho, Cartolouco, Jakelyne Oliveira, Jéssica Brankka, JP Gadelha, Juliano Ceglia, Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro, Lucas Selfie, Mariano, MC Mirella, Raissa Barbosa, Stefani Bays e Tays Reis.

Nas últimas duas semanas, as celebridades realizaram os testes para a Covid-19 e cumpriram a quarentena de 14 dias para garantir a segurança de todos dentro do programa. Nas redes sociais, os fãs comemoraram a entrada de Jojo, que provavelmente será uma personagem que vai gerar polêmicas. “Ou vai ser campeã ou vai ser expulsa, eu amo”, escreveu um seguidor da cantora. Vários outros comentaram que ela sairá de lá “campeã”.

Em um vídeo publicado na sua página oficial no Twitter, Jojo se “teletransporta” para a sede de A Fazenda, em Itapecerica da Serra, São Paulo. O programa, sob o comando de Marcos Mion, contará com 26 provas inéditas e novas dinâmicas, com mais de 300 profissionais se revezando durante os trabalhos. Tudo isso em meio a um rigoroso protocolo de saúde, entre participantes e equipe.