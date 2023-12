Jojo Todynho exibe nova forma física após cirurgia bariátrica e desabafa: ‘Tem dia que não consigo comer’

Cantora de 26 anos realizou o procedimento há quatro meses e, desde então, tem adotado uma rotina fitness e uma alimentação mais saudável

Jojo Todynho mostra nova forma física após cirurgia bariátrica e revela dificuldades na alimentação pós-procedimento. A cantora, de 26 anos, compartilhou uma foto em suas redes sociais na noite de sexta-feira, 1º, exibindo sua silhueta transformada após ter passado pela cirurgia há cerca de quatro meses. Desde então, Jojo adotou uma rotina fitness e uma alimentação mais saudável, porém, confessou que enfrenta desafios para se alimentar adequadamente devido ao curto período de tempo desde a operação. Apesar das dificuldades, Jojo está determinada a se adaptar à nova realidade. Ela explicou que precisa mastigar bem os alimentos e esperar um tempo antes de dar a próxima garfada, além de esperar mais 15 minutos antes de comer novamente. A cantora ressaltou que é um processo de aprendizado, em que ela vai descobrindo quais alimentos são mais adequados para o seu organismo. No entanto, ela destacou que líquidos são mais fáceis de serem ingeridos. Além de falar sobre sua jornada pós-bariátrica, Jojo também revelou seus planos para futuras cirurgias plásticas. Entre as intervenções que deseja realizar, a cantora pretende diminuir o tamanho dos seios. Ela brincou dizendo que vai sair “igual a uma múmia” após todas as transformações que planeja fazer. No entanto, Jojo ressaltou que aguardará a autorização médica para realizar os procedimentos desejados.