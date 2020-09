Jovem Pan é indicada a prêmio de melhor streaming de vídeo e música do Brasil

Com programação 100% brasileira e digital, o Panflix reúne podcasts, música, e vários programas em vídeo entre jornalismo, entretenimento, esportes e também canal infantil; confira como votar

Lançado há pouco mais de quatro meses, o Panflix, plataforma de streaming da Jovem Pan, foi indicado ao prêmio iBest 2020, que premia as melhores iniciativas digitais brasileiras do ano. Ao todo, o prêmio contempla 54 categorias, onde a Jovem Pan concorre na categoria streaming junto a demais plataformas globais como Netflix, Amazon Prime, Spotify e outros. Com uma programação 100% brasileira e digital, o Panflix reúne podcasts, música, e vários programas em vídeo entre jornalismo, entretenimento, esportes e também canal infantil em um único aplicativo. Investindo cada vez mais na produção original e multiplataforma, os conteúdos produzidos nos estúdios da Pan já somam mais de 1,2 bilhão de impactos por mês em todo o Brasil, entre conteúdos ao vivo e on-demand.

Como uma empresa genuinamente nacional, a Pan entende o mercado brasileiro em profundidade e busca atender à crescente demanda de seu público por novas produções. Só agora, no mês de setembro, o grupo lançou sete novos programas, todos produzidos e distribuídos integralmente pelo grupo de mídia. Nas próximas semanas, lança o programa De Tudo um Pouco, que reúne o que acontece de melhor no Brasil e no mundo. Com correspondentes internacionais em diversos países como Estados Unidos, Inglaterra e Portugal, a atração vai mostrar curiosidades em diferentes áreas, da gastronomia à tecnologia. No final do mês, dia 28 de setembro, é a vez do polêmico Direto ao Ponto, que estreia com a participação do vice-presidente general Hamilton Mourão, que será sabatinado pelo jornalista Augusto Nunes. Além destes, o grupo busca ampliar o alcance de sua marca e, por isso, tem firmado iniciativas estratégicas na produção de projetos especiais com marcas globais como Viacom, Google e até mesmo órgãos como o Unicef.

“Ser um dos top 10 selecionados para o novo Prêmio iBest é um reconhecimento do esforço e a verdadeira revolução digital pela qual a marca Jovem Pan vem passando nos últimos anos. Concorrer com outros grandes players internacionais mostra a relevância de nosso conteúdo e de como entendemos em profundidade o perfil do nosso público. Somos um grupo de comunicação inovador que soube se reposicionar, se reinventar, colocar o conteúdo e a audiência no centro de tudo o que faz. Unimos o formato ágil do rádio com a tecnologia da produção e distribuição digital. A rádio mais tradicional do Brasil é hoje o canal de notícias mais assistido do Youtube”, comemora Claudine Bayma, diretora de marketing do grupo.

O prêmio iBest 2020 irá apontar os melhores de cada categoria considerando a presença unificada nas diversas plataformas que compõem o universo digital, como sites, apps e redes sociais como Instagram, Facebook, Youtube e Twitter, por meio de um algoritmo desenvolvido para mensurar a importância destas plataformas dentro de todo o universo digital, que mede relevância, alcance, engajamento, profundidade de conteúdo ou mix, crescimento e importância da iniciativa. São mais de 10 parâmetros considerados para selecionar o top 10.

A criação do Panflix envolveu um investimento de mais de R$ 30 milhões em equipamentos digitais. Ao longo dos últimos anos, o grupo montou mais de 10 estúdios equipados com telão 4K e sistema de áudio e vídeo 100% digitais. Isso permitiu que a capacidade de produção e distribuição da emissora aumentasse, passando a produzir conteúdo digital em multiplataforma, on-demand e em tempo real.

Nosso conteúdo não tem fronteiras, ele vai do rádio ao digital, do formato em áudio, passando por podcast, até o streaming de vídeo via aplicativo. Pode ser acessado gratuitamente através do mobile, pelo dial, TV, tablet ou qualquer dispositivo. “O Panflix nos dá oportunidade de inserir quantos programas e conteúdos quisermos dentro da plataforma. A ideia é focar sempre na diversidade de conteúdo que a Jovem Pan pode oferecer aos seus usuários. Nosso leque possui programas de entretenimento, política, jornalismo factual, podcasts, infantil, entre outros. E além disso, todo o serviço é gratuito, não há necessidade de pagar assinatura”, completa Claudine.

A votação para o prêmio iBest já está aberta e pode ser realizada pelo site: https://vote.premioibest.com/ votacao/streaming-video-musica . Os vencedores serão anunciados em dezembro.