Juninho é eliminado com 60,35% dos votos no ‘BBB 24’

Brother enfrentou paredão quadrúplo ao lado de Alane, Beatriz e Isabelle

Reprodução/Instagram/@BBB Juninho foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil



Juninho é o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 2024 nesta terça-feira, 6, com 60,35% dos votos. Este foi o primeiro Paredão no qual o público votou para sair, e não para ficar, como estavam sendo os anteriores. O brother enfrentou um paredão quadrúplo formado no último domingo, 4, com Alane, Beatriz e Isabelle. Alane foi a segunda mais votada, com 36,64% dos votos, enquanto Beatriz obteve 1,95% dos votos e Isabelle apenas 1,06%. Antônio Carlos da Silva Junior, o Juninho, tem 41 anos e, desde que perdeu seu emprego na pandemia, trabalha como motoboy. Juninho entrou na casa no primeiro dia de programa, quando um grupo de participantes – que já estava no reality show – o escolheu para que ele entrasse oficialmente no jogo. O brother também é formado em contabilidade.