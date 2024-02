Juninho é o sétimo eliminado do ‘BBB 24’ – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O participante do grupo pipoca Juninho foi o sétimo eliminado do “BBB 24”. Em um paredão quádruplo, entre Alane, Beatriz e Isabelle, o brother levou a pior e saiu com 60,35% dos votos. Este foi o primeiro Paredão no qual o público votou para sair, e não para ficar, como estavam sendo os anteriores.

Cruzeiro pós-carnaval da Xuxa conta com grandes atrações

Cruzeiro pós-carnaval da Xuxa vai acontecer do dia 22 ao dia 26 de fevereiro. Um MSC Preziosa que vai contar com quatro dias de festa e apresentações de de Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Olodum, Monobloco e, claro, Xuxa.

Rei Charles III deixou sua residência

O Rei Charles III deixou nesta terça-feira sua residência de Clarence House em Londres, para se deslocar ao Palácio de Buckingham de onde viajou de helicóptero, que havia chegado ao palácio uma hora antes, para a sua residência de campo em no leste da Inglaterra, um dia após começar o tratamento para um câncer não especificado.

Ex-presidente do Chile morre aos 74 anos

Ex-presidente do Chile Sebastián Piñera de 74 anos, morreu em um acidente de helicóptero na região central do Chile, de acordo com o jornal ‘La Tercer’. Informações preliminares dizem que quatro pessoas estavam a bordo do helicóptero que caiu no Lago Ranco.