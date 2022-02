Justiça condena Eduardo Costa a pagar multa de R$ 31,5 mil por difamação contra Fernanda Lima

Cantor fez publicação nas redes sociais em que chamou a apresentadora de ‘imbecil’; sertanejo terá que prestar serviços comunitários por 8 meses

Reprodução/Instagram/@fernandalima e @eduardocosta Eduardo Costa terá que pagar multa por difamação contra Fernanda Lima



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) condenou o cantor sertanejo Eduardo Costa a pagar multa de 26 salários mínimos, correspondente a R$ 31,5 mil, por crime de difamação contra Fernanda Lima. A juíza Maria Tereza Donatti, do 4º Juizado Especial Criminal, também determinou que o artista preste serviços comunitários por oito meses. Em novembro de 2018, Costa fez uma publicação nas redes sociais em que afirmou que Fernanda Lima era “imbecil” e se utilizava de “mamata” para apresentar “programa pra maconheiro e bandido”. Na época, ela apresentava o programa “Amor e Sexo” na TV Globo.

A defesa do cantor pediu a extinção do processo alegando que houve pedido de desculpas e retratação, mas a Justiça considerou que a retratação não ocorreu, pois o cantor não apagou o conteúdo com ofensas à apresentadora. “Verifico que as consequências do crime foram gravíssimas. Como amplamente demonstrado pela querelante, a politização do seu discurso, pelo querelado, gerou ataques de ódio e ameaças a ela e sua família, causando-lhe danos até hoje”, decidiu a juíza.