Justin Bieber anuncia apresentação única da Justice World Tour em São Paulo

Vendas serão iniciadas no dia 18 de abril para clientes Inter Mastercard e 20 de abril para o público geral; ingressos vão de R$ 175 a R$ 1.000

O cantor Justin Bieber anunciou nesta quinta-feira, 07, que fará um show em São Paulo no dia 14 de setembro. Trata-se de uma apresentação única que ocorrerá no Allianz Parque e aqueles que desejam adquirir um ingresso para assistir o canadense deverão realizar a compra entre os dias 18 a 20 de abril. A pré-venda estará disponível neste link a partir da 00h01 da segunda-feira, dia 18, para clientes Inter Mastercard até a terça-feira, 19, às 22h. O publico geral poderá obter a entrada no dia 20 de abril às 00h01 de maneira online e às 10h na bilheteria do Memorial da América Latina. A pré-venda estará limitada a quatro ingressos e a venda geral a seis entradas por CPF. O preço dos ingressos vão de R$ 175, sendo a meia entrada da cadeira superior, até R$ 1.000 pela entrada inteira referente a pista premium. A apresentação da turnê mundial Justice, do cantor canadense, é a primeira desde a Purpose, que aconteceu entre os anos de 2016 e 2017. O nome da série de show pelo mundo leva o mesmo nome de seu último álbum, lançado em março de 2021, e que á acumula quase 9 bilhões de reproduções nas plataformas de streaming.