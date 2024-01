Justin Timberlake anuncia retorno à indústria musical – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução justin timberlake



O cantor Justin Timberlake anunciou seu retorno aos palcos. O norte-americano lançou seu novo hit intitulado “Selfish”, parte do seu novo álbum “Everything I Thought It Was”, previsto para estrear em 15 de março. Este é o primeiro álbum do cantor após um hiato de quase seis anos.

Carlos Bolsonaro é alvo da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta manhã uma operação para investigar ações da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. Um dos alvos dos mandados de busca e apreensão é Carlos Bolsonaro. Agentes da PF cumprem mandados na residência de Carlos e também na Câmara Municipal do Rio.

Sexto paredão do ‘BBB 24’ é formado

Neste domingo no BBB 24 foi formado o sexto paredão da temporada. Alane, Isabelle, Juninho e Luigi estão na berlinda. Será o último paredão em que o público vota para decidir quem deve ficar no programa. A eliminação acontece na próxima terça-feira, e só um brother deixará a casa.

Polícia prende dois homens na Avenida Paulista

A polícia prendeu neste domingo dois homens com faca e soco-inglês, que agrediram voluntários que realizavam uma ação na Avenida Paulista para o MBL. As pessoas colhiam assinaturas para a criação do “Partido Missão”, quando quatro indivíduos os abordaram e informaram que tinham interesse em assinar, mas, na sequência, começaram a agredir os voluntários.