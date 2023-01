Kim Kardashian compartilha posts enigmáticos após suposto casamento de Kanye West

Rapper teria engatado em novo compromisso apenas dois meses após finalizar oficialmente o divórcio com a empresária

Jean-Baptiste Lacroix / AFP Kim pediu o divórcio em fevereiro de 2021 após sete anos de casamento



Após tabloides norte-americanos noticiarem que Kanye West teria se casado secretamente com uma colaboradora de sua marca Yeezy, Kim Kardashian publicou mensagens enigmáticas em sua página do Instagram. A nova união do rapper teria ocorrido dois meses após a finalização do divórcio entre ele e a empresária. Em um primeiro post, apagado posteriormente, ela disse: “Estou na minha fase de menina quieta, não tenho muito o que falar. Há muito para fazer”. Depois, ela soltou mais duas publicações, uma dizendo: “Apenas lembre-se, a ovelha negra costuma se transformar em cabra. Continue sendo você mesmo”. A seguinte dizia: “Pessoas que querem te ver vencer, vão te ajudar a vencer. Lembre-se disso”. Na sexta-feira, 13, rumores surgiram de Kanye teria se casado com Bianca Censori, profissional que trabalha em uma de suas marcas, a Yeezy. Segundo relatos, eles teriam celebrado uma cerimônia intimista, mas não se sabe se o casamento foi realizado de forma oficial. Além disso, recentemente ele foi visto usando uma aliança.