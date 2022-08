Laís Caldas desiste de processar Maíra Cardi: ‘Não me atingiu de jeito nenhum’

Ex-participante do ‘BBB 22’ disse que não ligou para falas da esposa de Arthur Aguiar sobre sua aparência física

Reprodução/Instagram @ dra.laiscaldass Médica também falou que nunca sofreu ataques nas ruas desde que deixou o reality show



A ex-participante do reality show ‘Big Brother Brasil 22‘ Laís Caldas disse que desistiu do processo contra Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, campeão da edição deste ano do programa. Em entrevista ao Yahoo!, a médica disse que sua equipe chegou a entrar com um processo contra Cardi após a empresária se referir à participante do reality como “aquela do olho caído”. Entretanto, Laís diz que a fala de Cardi não a atingiu. “Não me atingiu de jeito nenhum, minha autoestima sempre foi lá em cima. Eu não me importo com essas coisas, mas tem pessoas que se importam. Agora, uma pessoa pública falar o tipo de coisa que ela falou… Quando saí da casa fiquei calada, até tirei o processo das costas dela. Minha equipe se importou, mas, quando eu saí da casa, não liguei. Mas, justamente para não acontecer com os outros, achei uma oportunidade de expor isso para as pessoas serem menos tóxicas”, disse Laís. A médica também disse que, mesmo com a alta rejeição recebida durante o programa, nunca recebeu ataques nas ruas, apenas online. “Eu nunca sofri nenhum ataque nas ruas. De vez em quando aparece um ou outro na internet, mas acho que é algo que acontece com toda pessoa pública. Nas ruas, recebo só carinho. Eu nunca sofri nenhum ataque nas ruas. De vez em quando aparece um ou outro na internet, mas acho que é algo que acontece com toda pessoa pública. Nas ruas, recebo só carinho”, disse.