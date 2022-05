‘Lancei música e só falam se sou gay ou não’, desabafa Vitão nas redes

Cantor revelou recentemente que está se redescobrindo e não se considera mais heterossexual e questionou a repercussão da imprensa

O cantor Vitão utilizou as suas redes sociais neste sábado, 7, para desabafar sobre sua recente fala a respeito de sua sexualidade. Segundo o artista, a imprensa repercutiu mais sua fala sobre não se considerar mais heterossexual do que suas músicas lançadas. “Eu sou músico, pra quem não sabe, lancei uma música hoje, inclusive, e está todo mundo falando só sobre se eu sou gay ou não, ao invés de ouvir minha música”, alegou. Vitão argumentou que quer “gerar debate e discussão” sobre o assunto para que “a gente possa ser cada vez mais livre”.

“O meu questionamento é justamente sobre o conceito de sexualidade que a gente tem no nosso mundo. E como isso é um grande determinador social de respeito, poder, de como as pessoas te veem, te respeitam ou não. Será que isso não é muito mais uma criação social e religiosa do que de fato nossa natureza como ser humano?”, pontuou o cantor. Recentemente, Vitão disse que esta se “redescobrindo” e que, “até então sempre me vi como um homem hétero, sempre gostei de mulheres, mas cada vez mais entendo que talvez sexo seja mais do que apenas isso”.