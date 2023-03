Lexa evita falar sobre relacionamento e nega festa para MC Guimê: ‘Estou exausta’

Artista dizer ter dormindo o dia inteiro, disse que não irá comentar sobre o assunto e agradeceu o carinho dos fãs

Reprodução/YouTube/PODDELASoficial Lexa fez um desabafo em seu Twitter neste sábado



Em um desabafo no Twitter, a cantora Lexa evitou falar sobre seu relacionamento com MC Guimê e desmentiu a informação de que teria feito uma festa ao cantor. O artista foi expulso do Big Brother Brasil depois de passar a mão no corpo de Dania Mendez sem o consentimento da mulher. Lexa chegou a fretar um avião com destino ao Rio de Janeiro afirmando que resolveria o assunto em particular com o cantor, com quem está junto há sete anos. Em postagem pela rede social nesta sábado, 18, ela diz estar cansada da situação. “A decisão da minha vida pessoal cabe a mim. Obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, estou exausta”, escreveu. Na mesma postagem, a artista negou os rumores sobre a possível festa. “Passando pra dizer que não teve festa nenhuma. Minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro”, completou. Além de Guimê, o lutador Antônio Carlos Coelho, conhecido como Cara de Sapato, também foi expulso do programa. O participante abraçou a mexicana e beijou a boca também sem o consentimento e Dani Mendez. Em outro momento, quando ela estava deitada em uma cama, ele tentou beijá-la novamente.