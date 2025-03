De ‘Telma e Louise’ à vida real: com conforto e compras, viagem feminina vira tendência

Psicóloga afirma que há diferença na amizade entre homens e mulheres e indica experiências que podem ajudar na saúde mental

Divulgação Cyan Resort criou um pacote exclusivo para mulheres que acontece durante o mês de março



Sair da rotina por si só já é uma grande manobra para espantar o estresse agora, fazer isso ao lado de outras mulheres pode ser mais enriquecedor ainda, já que, as amizades femininas podem ser mais fortes tanto no convívio social, quanto profissionalmente, apontam pesquisas. Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia (UCLA), nos Estados Unidos, traz perspectiva em como a amizade entre elas pode contribuir para uma vida mais equilibrada e duradoura, proporcionando a diminuição nos níveis de ansiedade com essas relações.

“A amizade entre mulheres tende a ser mais emocionalmente profunda e baseada na troca de sentimentos, enquanto a amizade entre homens geralmente se constrói mais em torno de atividades compartilhadas. Mulheres costumam criar vínculos mais íntimos e oferecer suporte emocional mútuo”, explica a Dra. Alessandra Petraglia de Freitas, Psicóloga especialista em relacionamentos e Neuropsicologia.

Enquanto eles partilham trocas que tem a ver com esportes, trabalho e jogos, por exemplo, elas se dedicam a compartilhar questões pessoais e acabam se conectando por empatia, umas com as outras. “Essa diferença faz com que viajar entre amigas ou familiares mulheres tenha um impacto emocional muito maior, pois fortalece o vínculo, proporciona segurança emocional e cria memórias afetivas mais intensas e, consequentemente, mais marcantes”, fala a especialista.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De olho nesse nicho, o mercado de turismo cresce com elas e algumas agências são até especializadas em viagens exclusivamente femininas. De acordo com dados do Ministério do Turismo, em 2023, 30% das viagens realizadas pelo grupo CVC foram feitas por público feminino e não é de hoje que o cinema conta histórias lendárias de viagens entre elas que já deram o que falar, não é mesmo?

De “Telma e Louise” a “Sex And The City”, as protagonistas vivem aventuras enquanto praticam o autoconhecimento, já que, entre elas, o papo cabeça flui a cada experiência. Pensando nessa convivência entre as amigas e as vantagens em ter tempo de qualidade entre elas, o Cyan Resort criou um pacote exclusivo para mulheres que acontece durante o mês de março e deve permanecer no catálogo de opções.

O complexo que fica perto de Campinas, mais precisamente bem próximo aos Parques Hopi Hari e Wet’n Wild (é possível ver os parques dos quartos do hotel), é localizado ainda ao lado do Outlet Premium, que oferece uma estrutura gigante para compras e passeio. Aliás, o hotel disponibiliza serviço de transfer para esses locais, de uma em uma hora, oferecendo comodidade e conforto aos hóspedes que desejam conhecer a região.

Compras com amigas e lazer com gastronomia

Para Paula Sagrado, publicitária, casada há 21 anos e mãe do Felipe de 13, a viagem entre amigas virou condição nas negociações com o marido em casa. “Eu tiro dois a três dias para ficar de pernas pro ar, fazer compras sem pressa, degustar uma boa comida e brindar com elas estando em uma estrutura que me oferece conforto, segurança e paz, além de diversão. Meu esposo brinca que volto renovada e ele sabe no fundo que preciso disso”, comenta a paulistana que organiza a aventura pelo menos a cada 10 meses visando a saúde mental de todas.

Com os diferentes papéis exercidos pelas mulheres na sociedade, elas desenvolveram um cuidado e proteção ao longo dos anos, criaram respostas para lidar com as cobranças e, então se uniram para criar fortes alianças e assim lidar com os desafios. “Viajar com um grupo só de mulheres, seja para fazer compras ou relaxar em um resort, oferece vários benefícios emocionais e psicológicos e ainda serve para reforçar a autoestima e o empoderamento porque estar em um ambiente acolhedor, com amigas que incentivam e validam umas as outras, ajuda a reconstruir a autoconfiança e a se sentir valorizada. Há ainda, a redução do estresse e da sobrecarga mental porque a maioria das mulheres acumula múltiplas responsabilidades (família, trabalho, casa) e uma viagem sem essas pressões ajuda a relaxar de verdade, sem culpa”, lembra a psicóloga.

O Cyan Resort ainda disponibiliza uma programação variada, sendo que algumas mulheres chegam a levar os filhos maiores e os acomodar em outros quartos, já que o hotel oferece monitoria para crianças e adolescentes de forma integral. Assim, as hóspedes podem curtir a praia artificial da piscina principal com bar molhado e hidros, a piscina coberta e climatizada, as quadras, os jardins e as outras atividades oferecidas, além da alta gastronomia servida nos dois restaurantes internos. Destaque para a música de boa qualidade e ao vivo que evidencia a MPB e os drinques que são uma atração à parte, no bar convidativo que fica à beira do complexo aquático que tem até parque infantil com toboáguas e salva-vidas o tempo todo.