Arnaldo Antunes e Rennan da Penha abrem Festival Verão Sem Censura em SP

Reprodução/Instagram DJ Rennan da Penha é um dos destaques do evento Verão Sem Censura



A Prefeitura de São Paulo realiza a partir desta sexta-feira (17) o Festival Verão Sem Censura, evento gratuito que levará shows, filmes, palestras, exposições, peças teatrais e mais de 45 atividades pelas cinco regiões da capital paulistana.

O cantor Arnaldo Antunes e o DJ Rennan da Penha são as atrações de abertura do festival, que se estende até o dia 31 de janeiro. Antunes se apresenta na Praça das Artes, no Centro, a partir das 20h. Já o show de Rennan será da sacada do Theatro Municipal a partir das 23h.

Segundo comunicado enviado à imprensa, a iniciativa “apoia e fortalece a resistência aos ataques à cultura e aos artistas no Brasil”, mas não faz antagonismo ao governo federal.

“É uma medida de valorização da nossa cultura”, explica o secretário municipal da Cultura, Alexandre Youssef, “Uma resistência que luta pelo bem mais valioso da nossa cultura, a liberdade de expressão”.

Mais artistas censuras ou duramente criticados no ano passado também se apresentam no Verão Sem Cultura. O filme “Bruna Surfistinha” será exibido, no sábado (18), na Praça das Artes, seguido por um bate-papo com a atriz Deborah Secco e Rachel Pacheco.

A banda punk rock feminista Pussy Riot, que teve integrantes condenadas à prisão na Rússia, em 2012, faz show com participação de Linn da Quebrada, no dia 30. Acesse a programação completa do Festival Verão Sem Censura.

Veja os destaques do evento:

Theatro Municipal

17/01

23h Rennan da Penha (Sacada)

31/01

19h Roda Viva

22h30 Concentração da Espetacular Charanga do França (Na frente do Theatro)

23h Cortejo: Roda Viva e Espetacular Charanga do França

Praça das Artes

17/01

20h00 Arnaldo Antunes (show)

18/01

21h30 Conversa com a Déborah Secco e Raquel Pacheco (debate)

22h00 Exibição do filme “Bruna Surfistinha”

00h00 Daspu – Desfile de abertura (moda)

00h30 Desculpa Qualquer Coisa com performance das Maravilhosas Corpo de Baile (festa)

Palco – Rua Vergueiro, 1200

30/01

20h Pussy Riot com participação de Linn da Quebrada

Centro Cultural São Paulo

19/01

15h Vida Invisível – Sala Lima Barreto (filme)

19h Bixa Travesty (filme)

17 a 31/01

Exposição com cartazes de filmes censurados

18/01 – Circuito Spcine

16h Sessão de curtas LGBT

29/01

19h Exibição do longa metragem “Act and Punishment” de Yevgeni Mitta sobre a trajetória do grupo Pussy Riot.

20h30 Debate com as integrantes da banda Pussy Riot – Sala Adoniran Barbosa (distribuição de ingressos 2h antes)

21h Lançamento do livro “Riot Days” de Maria Alyokhna fundadora do grupo Pussy Riot. Tradução de Marina Damaros.

Biblioteca Mário de Andrade

17/01 a 31/01

No dia da abertura, 17 de janeiro, 19h, bate-papo vai reunir Ignácio de Loyola Brandão, romancista brasileiro autor de obras que foram censuradas na época da ditadura; e Laura Mattos, autora do recente Herói mutilado: Roque Santeiro e os bastidores da censura à TV na ditadura. Moderação: Maria Fernanda Rodrigues

18 e 19/01

19h – Uma aula sobre 1984– O romance distópico de George Orwell, um dos livros que mais nos fizeram discutir sociedades totalitárias, acaba de completar 70 anos e será apresentado pela historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, autora do recente Sobre o autoritarismo.

29/01

19h – Marighella – Personagem da história política brasileira que enfrentou censura tanto em vida quanto após sua morte é o tema desse diálogo que reúne o escritor e jornalista Mário Magalhães, autor de sua biografia, e Maria Marighella, sua neta, que está à frente do relançamento de volume de escritos, Chamamento ao povo brasileiro. Moderação: Rodrigo Casarin.

30/01

19h – Mulheres nos anos de chumbo – As romancistas Claudia Lage e Maria Valéria Rezende e a historiadora Maria Claudia Badan Ribeiro conversam sobre a escrita ficcional e historiográfica que reconstitui a atuação feminina e a repressão de 1964 à reabertura política. Participação especial de Adelaide Ivánova, que apresentará duas performances. Mediação: Robson Viturino

Praça Ramos de Azevedo

31/01

23h Cortejo com a Espetacular Charanga do França

00h Festa com Tarado Ni Você

01h Minhoqueens