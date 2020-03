Brasileiros estão na final do 1º campeonato latino-americano de Just Dance

Divulgação Evento será transmitido nas redes sociais da Ubisoft nos dias 20 e 21 de março



Duplas representantes do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru disputarão a grande final do primeiro campeonato latino-americano de Just Dance, que acontece nos dias 20 e 21 de março, em São Paulo.

O Just Dance M.A.C Challenge LATAM irá definir a campeã e o campeão latino-americano do jogo de dança sucesso em todo o mundo. O evento é realizado pela Ubisoft em parceria com a M.A.C Cosmetics.

Em 2019, cada país realizou etapas classificatórias e definiu um finalista para a categoria masculina e outro para a feminina. No Brasil, as disputas aconteceram no Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo.

A final será no formato de melhor de três músicas, tanto para masculino quanto para feminino, e em modo dupla, ou seja, dois competidores ao mesmo tempo irão dançar no palco.

As performances serão avaliadas pelo corpo de jurados técnicos: Yudi Tamashiro, que além de apresentador e cantor, também é dançarino de street dance; a dançarina Fabiana Terra; e Izabela Leite, professora de dança e integrante da Companhia Daniel Saboya.

O evento será restrito para convidados, mas os fãs poderão acompanhar a final pelas redes sociais da Ubisoft, que fará transmissões ao vivo em seus canais do YouTube, Facebook e Twitch das 15h às 18h, nos dois dias de competição.