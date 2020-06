Novo conto de J.K. Rowling já está disponível em português; saiba como ler

Divulgação Britânica é a autora da saga "Harry Potter"



“O Ickabog”, história que J.K. Rowling está divulgando em um site para entreter as crianças durante a quarentena, já foi traduzida para o português. A autora de Harry Potter publica diariamente novos capítulos até o dia 17 de julho. Acesse aqui.

“Ao longo de 10 anos eu escrevi um conto de fadas chamado ‘The Ickabog’ e até muito pouco tempo apenas duas pessoas conheciam essa história – meus dois filhos”, disse a escritora em seu perfil do Twitter quando anunciou o lançamento. Rowling fez questão de esclarecer que a história não tem ligação com Harry Potter.

Após a publicação online, “O Ickabog” terá edição física ilustrada pelas próprias crianças. A partir de um concurso cultural, os fãs mirins de 7 a 12 anos poderão enviar desenhos para cada capítulo. No Brasil, a seleção será feita pela Editora Rocco.

“‘The Ickabog’ é uma história sobre verdade e abuso de poder. A ideia surgiu para mim mais de uma década atrás, ou seja, ele não foi escrito intencionalmente como uma resposta a nada do que está acontecendo no mundo hoje. Os temas são atemporais e dizem respeito à qualquer tempo ou país”, explicou a autora no site.