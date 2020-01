Passageiro ‘some’, as malas ficam e áudio do motorista em pânico viraliza na web

Divulgação Motorista de aplicativo levou o maior susto da vida ao ver que passageiro sumiu do carro



O casal de anônimos Maria Eduarda e Matheus protagonizaram uma história pra lá de única que viralizou nas redes sociais na manhã desta terça-feira (7).

Tudo começou quando Maria Eduarda compartilhou no Twitter uma sequência de áudios que o namorado lhe mandou no Whatsapp. Na legenda, ela explicou que ele “decidiu rodar no Uber”.

“Maria Eduarda, o passageiro sumiu do meu carro… Meu Deus… o que aconteceu aqui, Senhor? Maria Eduarda, a mala do meu passageiro tá no meu carro e ele sumiu”, conta Matheus visivelmente assustado.

“Maria Eduarda eu liguei pro homem agora, ele falou ‘eu botei a mala no carro e você andou, fiquei na rua’. Tem noção? Eu não tô acreditando que fiz isso, juro que vi ele entrando no carro. Eu tô voltando pra Madureira, já tô na Tijuca e tô voltando”, completou.

Ouça os áudios:

cara????? e meu namorado??? q decidiu rodar no uber, eis o resultado: pic.twitter.com/4PzjQ10B7z — Duda ❁ (@dudabias) January 7, 2020

No Instagram, Matheus deu mais detalhes da história e revelou o motivo do susto. “Nas preferências dele do Uber estava que ele gostava de viajar em silêncio e eu fui respeitando. Perto da casa dele, eu perguntei algo e ele não respondeu. Olhei pra trás e só tinha a mala. Já comecei a pensar em um monte de história sobrenatural que taxista conta.”