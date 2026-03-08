Moda para gringo ver: a internacionalização das marcas nacionais

A exportação da moda brasileiro e o reposicionamento das marcas nacionais

"Brazil Core", tendência que celebra a identidade brasileira, ganha força desde a última Copa do Mundo



O Brasil virou produto de exportação. E quando me refiro ao Brasil de forma tão ampla, não me refiro à commodities ou produtos regionais, mas ao Brasil como conceito.

A presença massiva de brasileiros nas redes sociais, a alta do turismo nas terras tupiniquins, a escalada brasileira no cinema e grandes acordos e eventos internacionais, como a recente COP30, formaram um combo de fatores que tornaram o Brasil uma tendência também na moda.

Prova disso é o “Brazil Core”, tendência que celebra a identidade brasileira e ganha força desde a última Copa do Mundo, capaz de inundar feeds e lojas de departamento no mundo todo com as cores verde e amarelo.

Como o mercado sempre se antecipa às tendências, vimos um movimento nunca antes registrado em grande escala como agora no mundo da moda: a internacionalização de marcas brasileiras.

A Havaianas lotou shoppings com pessoas em busca de um exemplar do modelo feito em colaboração com a marca italiana Dolce&Gabbana. Meses depois, nomeou a modelo Gigi Hadid como sua primeira embaixadora global, estratégia crucial para marcar presença no mercado americano. Um conjunto de ações que deu resultado: no segundo trimestre de 2025, a Alpargatas, dona da marca, reportou um lucro líquido de R$ 87 milhões, ou seja, 270% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A carioca Farm terminou 2025 com quase 150 lojas em sete diferentes países. A divisão internacional da empresa já representa 60% do resultado de vendas. Com mais de 150 anos de história, a internacionalização é o principal foco da perfumaria Granado, que já conta com lojas em Paris, Londres, Lisboa e Nova York. O mesmo objetivo guia a expensão da PatBO, presente em 26 países e duas lojas próprias: uma em Nova York e outra em Miami.

Não por acaso, as primeiras marcas brasileiras a iniciarem operações internacionais são aquelas com a “cara do Brasil”. Havaianas, Farm, Granado… todas essas remetem ao imaginário brasileiro que está na cabeça dos gringos – que, usualmente, reduzem o Brasil ao Rio de Janeiro.

Passado o momento de celebração – sim, é muito importante comemorar o reconhecimento da moda feita aqui em outros países – chega a hora de questionar: qual é a imagem do Brasil que queremos vender? Um país com tamanha diversidade, estilistas talentosíssimos, matérias-primas raras tem muito mais a oferecer do que o Rio de Janeiro embalado.

Nada contra o Rio de Janeiro, veja bem. Mas que tal aproveitar o embalo do entusiasmo com o Brasil para também apresentar o couro de pirarucu, o trabalho das rendeiras cearenses, as referências do brutalismo de São Paulo ou a seda puríssima produzida no Sul? O mundo internacional da moda merece conhecer o Brasil por inteiro e nós merecemos mostrá-la.