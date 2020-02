De fantasia à muleta: Veja lista de objetos esquecidos em carros de app no Carnaval

Divulgação Dias de folia são os que mais reúnem objetos esquecidos por passageiros



A Uber divulgou nesta terça-feira (4) uma lista dos objetos mais inusitados que foram esquecidos pelos passageiros nos carros após as corridas durante o Carnaval.

Em primeiro lugar aparecem fantasias, seguido por cerveja, vinho e cooler de bebidas. Outros itens que chamam atenção são carnes e acessórios para fazer churrasco. Maquiagem, mangueira de água e até muletas completam a lista.

Segundo a empresa, os dias de folia são a época do ano em que há o maior número de itens esquecidos durante as viagens. A Uber também revelou a lista geral de objetos esquecidos ao longo do ano. O primeiro lugar já dá para imaginar: celulares são os itens mais deixados para trás pelos usuários.

Veja os itens mais inusitados deixados pelos passageiros:

– Fantasia

– Cerveja e vinho

– Cooler de bebidas

– Carne para churrasco

– Espeto e acessórios para churrasco

– Maleta de maquiagem

– Colchonete e travesseiro

– Mangueira de água

– Controle remoto

– Muleta

Itens mais esquecidos ao longo do ano:

– Celular

– Carteira

– Chave

– Óculos

– Bolsa

– Cartão

– Documentos

– Mochila

– Guarda-chuva

– Mala de viagem