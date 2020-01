Papa Francisco lança livro com frases e desenhos para as crianças

EFE Papa Francisco lançou livro infantil nesta quinta-feira



Um livro do papa Francisco para crianças, com frases e desenhos que as incentivam a compartilhar e ensinam tolerância e paz, foi lançado nesta quinta-feira (30) na Itália.

Assinado pelo pontífice, “I bambini sono speranza” (Crianças são a esperança) apresenta frases como “seja feliz quando estiver com os outros” e “brinque com os outros como se você estivesse em um time e procure o bem de todos”.

Cada página conta com uma frase de destaque. Elas foram organizadas pelo padre Antonio Spadaro, diretor da revista da Sociedade de Jesus “Civiltà Cattolica”, e são acompanhadas pelas criações do ilustrador infantil Sheree Boyd, colaborador do jornal “The New York Times” e da revista “American Baby”.

“Você e eu podemos fazer da Terra um lugar mais bonito” e “a melhor maneira de vencer um conflito é não iniciá-lo”, são outras frases do pontífice argentino.

“Neste livro, Francisco fala para que as crianças se sintonizem com seu olhar direto, de maneira simples, e as convida a serem generosas, sem medo de chorar, para que façam o bem na vida, mas também sorriam e liberem a alegria. E, por que não, até dancem”, explicou a editora Salani, que definiu o volume como “um livrinho especial com uma mensagem universal para tornar o mundo um lugar melhor”.

O livro começa com a seguinte frase do papa Francisco: “Quando vejo uma criança como você, sinto muita esperança no meu coração”, ao lado de uma página com um espelho para que as crianças possam se contemplar.

Este não é o primeiro livro que o Papa dedica às crianças. Alguns volumes já foram publicados com respostas do pontífice às cartas que recebe dos pequenos.

*Com Agência EFE