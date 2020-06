Após quatro meses, parques da Disney na Califórnia reabrirão em julho

Luciano Garcia/Jovem Pan Parques da Disney fecharam em todo o mundo por causa da pandemia de coronavírus



Os parques temáticos da Disney na Califórnia – o Disneyland Park e o Disney California Adventure – serão abertos em 17 de julho, após quase quatro meses de fechamento por causa da pandemia do novo coronavírus.

É o período mais longo de inatividade em toda a história do Disneyland Park, que só havia sido fechado três vezes desde sua abertura: Durante os ataques de 11 de setembro (2001), o terremoto de Northridge (1994) e a manhã da morte do presidente John F. Kennedy (1963).

“Sessenta e cinco anos após a abertura histórica do Disneyland Park, estamos planejando abrir nossas portas novamente em 17 de julho de 2020”, declarou a empresa em seu site oficial.

De acordo com o comunicado emitido pela Disney, a data proposta ainda precisa ser aprovada pelas autoridades locais e estaduais. Os hotéis levarão um pouco mais de tempo para a reabertura, que será gradual e começará em 23 de julho.

Há dez dias, foi informado que os parques da Disney na Flórida também voltarão a funcionar em julho, mais tarde que o principal concorrente, a Universal, que o fez na semana passada, mesmo que o contágio por coronavírus continue aumentando. Na Califórnia, as infecções também continuam, mas as autoridades estão começando a suspender as medidas de contenção para reabrir a economia.

Embora a Disney não tenha fornecido mais detalhes sobre as medidas de segurança que tomará, deixou claro que a capacidade será limitada, restringirá o uso de passes anuais e exigirá reservas antecipadas.

*Com EFE