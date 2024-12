Veja oções de presentes criativos e cheios de sabor para os amantes de cerveja artesanal neste fim de ano

Cervejaria Maralto apresenta uma seleção exclusiva de kits personalizados, com rótulos pensados para agradar tanto os novatos quanto os conhecedores mais exigentes

Com a chegada das festas de fim de ano, nada melhor do que surpreender com presentes que unem criatividade e sabor. A Cervejaria Maralto apresenta uma seleção exclusiva de kits personalizados que celebram a arte da cerveja artesanal, combinando qualidade premiada e inspiração no universo marítimo.

Cada kit traz rótulos pensados para agradar tanto os novatos quanto os conhecedores mais exigentes de cervejas artesanais. Confira algumas opções:

Pirata Titã (Premium Lager): refrescante e marcante, é perfeita para quem valoriza o sabor clássico de uma lager de alta qualidade.

refrescante e marcante, é perfeita para quem valoriza o sabor clássico de uma lager de alta qualidade. Beijo da Sereia (Session IPA): leve e aromática, essa IPA medalhista na Colômbia encanta com sua suavidade.

leve e aromática, essa IPA medalhista na Colômbia encanta com sua suavidade. Fúria Gigante (Hazy APA): premiada internacionalmente, combina frescor frutado e equilíbrio.

premiada internacionalmente, combina frescor frutado e equilíbrio. Guardião do Abismo (West Coast IPA): o primeiro rótulo da Maralto, com notas cítricas intensas e uma história de conquistas globais.

o primeiro rótulo da Maralto, com notas cítricas intensas e uma história de conquistas globais. Mistério das Profundezas (New England IPA): uma explosão de aromas e complexidade para quem aprecia intensidade.

uma explosão de aromas e complexidade para quem aprecia intensidade. Poderoso Deus do Mar (Double West Coast IPA): potente e marcante, ideal para aventureiros do paladar.

Além de sabores únicos, os kits podem ser personalizados, tornando cada presente ainda mais especial.

Experiência exclusiva em Perdizes

Para os que buscam algo além de um presente, visitar a sede da Cervejaria Maralto, na Rua Clélia, 285, em São Paulo, é uma ótima opção. Além de explorar os kits, é possível conhecer o processo de produção das cervejas, em um ambiente acolhedor que combina bar e fábrica.

Sobre a Cervejaria Maralto

Fundada em 2018, a Maralto se destaca pela excelência e inovação no mercado brasileiro de cervejas artesanais. Com rótulos que homenageiam lendas marítimas, a cervejaria ganhou reconhecimento com prêmios nacionais e internacionais. A marca, que também opera um bar de tapas espanholas, oferece uma experiência única para os apreciadores de sabores autênticos e criativos.

Transforme suas celebrações em momentos memoráveis com os presentes da Maralto!

Visite: cervejariamaralto.com.br

Instagram: @cervejariamaralto