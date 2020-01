Vídeo de homem que tirou uma selfie por dia durante 20 anos viraliza; assista

Noah Kalina tirou uma selfie por dia entre 11 de janeiro de 2000 e 11 de janeiro de 2020

Reprodução/YouTube Noah Kalina tirou uma selfie por dia durante 20 anos



O fotógrafo Noah Kalina terminou neste sábado (11) um projeto ousado: ele tirou uma selfie por dia durante 20 anos.

A saga de Kalina começou em 11 de janeiro de 2000 e seguiu até 11 de janeiro de 2020. Ao todo, foram 7306 selfies.

Nesta segunda-feira (13), Noah Kalina mostrou o resultado do projeto e publicou um vídeo em que compilou todas as fotos. No clipe, é visível não apenas as mudanças físicas do fotógrafo, mas também a evolução da qualidade das imagens.

Veja abaixo:

Noah Kalina já tinha ficado famoso com o mesmo projeto antes. Em 2006, ele publicou uma primeira versão do resultado, com uma foto por dia por seis anos. Depois, em 2012, o fotógrafo divulgou um novo vídeo, desta vez com uma selfie por dia durante 12 anos.