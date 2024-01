Lindsay Lohan não gostou da nova versão de “Meninas Malvadas” – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução Versão original de "Meninas Malvadas", em 2004



A atriz Lindsay Lohan, que interpretou a personagem Cady Heron na versão original de 2004, não gostou da nova versão do filme que entrou em cartaz no mês de janeiro. Lohan ficou ofendida com uma frase específica do filme. A referência em questão remete a um vídeo de um paparazzi, publicado em 2006, no qual o cantor Brandon Davis menciona que a atriz possui uma “virilha de fogo”

Lula vetará R$5,4 bilhões de comissão ao sancionar o Orçamento

O presidente Lula vetará R$5,4 bilhões em emendas de comissão ao sancionar o Orçamento para 2024, nesta segunda-feira. Essa modalidade de emenda tinha saltado para cerca de 16 bilhões de reais no texto aprovado pelo Congresso. Com o veto, deve retornar ao patamar de R$11 bilhões.

Desistência de DeSantis abre disputa entre Haley e Trump

A desistência do governador da Flórida Ron DeSantis de concorrer à candidatura republicana para a presidência dos Estados Unidos abriu margem para uma disputa “cara a cara” entre Nikki Haley e Donald Trump. DeSantis foi o terceiro candidato a desistir nos últimos dias.

Uma vaga para final da Copa São Paulo de Futebol Júnior



A copa São Paulo de futebol júnior está chegando ao fim, o primeiro duelo da noite será entre Flamengo e Cruzeiro às 19h30 na Arena Barueri. Mais tarde, o Corinthians recebe o Novorizontino às 21h30 na Neo Química Arena. Os dois times que avançarem disputam o título dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo.