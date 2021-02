Lipe Ribeiro e Anitta são flagrados aos beijos em gravação de reality

Convidados do programa criado pela cantora em parceria com uma marca de cerveja desembarcaram nesta sexta-feira, 12, em Angra dos Reis

Reprodução/Instagram@beatsoficial Anitta e Lipe Ribeiro aos beijos



Os convidados do reality show criado por Anitta em parceria com uma marca de cerveja desembarcaram nesta sexta-feira, 12, em Angra dos Reis. Na manhã deste sábado, 14, as fofocas da festa de ontem já dominaram as redes sociais. O principal babado foi o beijo que quase rolou entre a cantora e o empresário Lipe Ribeiro, que participou da última temporada de “A Fazenda”. Um vídeo que circula no Twitter mostra Lipe e Anitta abraçados, até que ele tenta beijar a artista, que se esquiva. Depois, fotos que parecem ter sido tiradas nesta manhã, mostram Lipe e Anitta agarrados. Na noite de sexta também foi feita a divisão dos quartos, e Lipe e Anitta ficaram no mesmo, chamado de “Quarto Fogo”.